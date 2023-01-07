شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يلتقى صاحب الأرض فى معسكر فرنسا استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونجح المنتخب فى الفوز على التشيك الأربعاء الماضى ، حيث توجه منتخب اليد الثلاثاء إلى فرنسا بالزى الرسمى تمهيدا للدخول فى المعسكر .

وبعد انتهاء الدورة الدولية يستمر منتخبنا الوطنى المصرى فى برنامجه التدريبي بفرنسا قبل التوجه إلى السويد لخوض منافسات بطولة العالم القادمة فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد ببولندا و السويد 2023.

جاءت قائمة المنتخب كالتالى :

حراسة المرمى: كريم هنداوي (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد علي (سينفين الإسباني).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسري (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد خيري (الأهلي) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصري (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادي خليل (الزمالك).

ومن المقرر أن يتم إستبعاد لاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة العالم .

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد في بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وخضوعه لعملية جراحية في برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023:

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلي - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردي - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس.