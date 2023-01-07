شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبى بسبب "القوة المفرطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الداخلية، أنه سوف يقوم بالتعاقد مع 4 أو 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لدعم الفريق في الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، وسوف يكونون من أصحاب الخبرات.

وأوضح رضا شحاتة خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 أن جميع عقود لاعبى فريق الداخلية بقيمة 12 مليون جنيه فقط، وأعلى عقد في الفريق مقابل 800 الف جنيه، مضيفا: "أرفض رحيل أى لاعب حاليا بسبب تكوين الفريق، وهناك انسجام حاليا بينهم عقب مرور 11 جولة من عمر مسابقة الدورى الممتاز"، لافتًا إلى أنه تعرض لهجوم شديد فى البداية بسبب سوء الأداء.

واختتم رضا شحاتة حديثه عن اللاعب أكرم توفيق لاعب فريق الأهلى المصاب بالرباط الصليبى للمرة الثانية، قائلا: "أكرم لاعب راجل ودائما كنت أتحدث معه بعدم القوة المفرطة فى التدخلات على الكرة".

ويستعد فريق الداخلية لملاقاة البنك الأهلى ضمن الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى سوف تقام على استاد السويس الجديد يوم الأربعاء القادم الموافق 11 يناير الجارى فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرا.

ويحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفوز فى مباراة واحدة والتعادل فى 6 مباريات والهزيمة فى 5 مباريات.