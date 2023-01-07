شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تهنئ السلاح بذهبية محمد السيد بكأس العالم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بخالص التهنئة للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، بعد تحقيق محمد السيد الميدالية الذهبية لبطولة العالم لسلاح سيف المبارزة المقامة بإيطاليا.

وحقق محمد السيد الميدالية الذهبية بعد مشوار ناجح في البطولة وأداء متميز، يأتى ضمن سلسة نجاحات وإنجازات للاتحاد المصري للسلاح.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية، بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق، كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

وكان البطل المصري محمد السيد أحرز ذهبية كأس العالم لسلاح سيف مبارزة تحت 20 سنة، التي تقام في مدينة أودين بإيطاليا على مدار اليوم الجمعة.

ونجح السيد في الفوز بدور النهائي على بطل إسرائيل بنتيجة 15-13 ليتوج بذهبية تاريخية في بطولة من أصعب بطولات الموسم الحالي.

واستهل السيد مشواره في البطولة بتحقيق 5 انتصارات من أصل 6 مباريات بدور المجموعات. ثم تمكن السيد من تحقيق الفوز في دور الـ64 على بطل أوركانيا بنتيجة 15-13 بعد أن فاز في مباراة دور ال128 على حساب بطل إستونيا بنتيجة 15-12، ثم نجح السيد في الفوز باللمسة الذهبية على بطل إسرائيل بنتيجة 15-14 بدور ثمن النهائي.

وواصل السيد في تقديم أداء مميز خلال مشواره في البطولة محققًا فوز صعب على بطل إيطاليا بدور نصف النهائي بنتيجة 11-10.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين كلًا من: "محمد السيد، محمود السيد، محمد محمود ياسين، يوسف شامل"، بالإضافة إلى الحكم إسماعيل خيرت، ويقود المنتخب فنيًا السيد سامي.