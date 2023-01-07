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«بحضور جمال عبد الحميد وأمير مرتضى» .. قرار عاجل لمرتضى منصور

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تولي إسماعيل يوسف في منصب مدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأبيض.

وجاء قرار تعيين إسماعيل يوسف ليكون خلفًا لأسامة نبيه والذي رحل عقب مباراة أسوان والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (2-1) ضمن الأسبوع الـ11 من مسابقة .

وجاء إعلان رئيس نادي الزمالك في حضور جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة النادي، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، وعبد الله جمعة لاعب الفريق الأول.

ومن المقرر أن ينضم إسماعيل يوسف للجهاز الفني لفريق الزمالك والذي يقوده المدير الفني البرتغالي جيسفالدو فيريرا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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