الامارات | الأرض ابتسمت 8 مرات في وجه أصحابها بتاريخ البطولات الخليجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطمح المنتخب العراقي إلى استغلال الأرض والجمهور، لوضع بصمة تاسعة في السجلات التاريخية، لفوز أصحاب الضيافة في بطولة كأس الخليج العربي التي استهلت أمس في البصرة نسختها الـ25، بعد أن شهدت البطولة منذ انطلاقتها إنصاف الأرض لأصحابها في ثماني مناسبات.

ويتطلع «أسود الرافدين» في استضافتهم الثانية لكأس الخليج العربي، إلى تكرار سيناريو النسخة الخامسة عام 1979، وانتزاع لقبهم الثاني تاريخياً.

ويُعد منتخبا الكويت وقطر على مدار 24 نسخة ماضية، أكبر المستفيدين من ميزة استضافة البطولة، بعد أن نجح كل منهما في حصد اللقب مرتين على أرضهما، جاءت لـ«الأزرق» في النسختين الثالثة والعاشرة (1974 و1990)، فيما أسعد «العنابي» جمهوره بنيله على أرضه لقبي «خليجي 11» و«خليجي 17» في 1992 و2004.

وتضم قائمة المنتخبات الخليجية التي نجحت في حصد اللقب على أرضها، كلاً من السعودية في «خليجي 15» عام 2002، والإمارات «خليجي 18» عام 2007، وآخرها منتخب سلطنة عمان في «خليجي 19» عام 2009. وخلافاً لذلك، يبقى منتخب البحرين حالة استثنائية بتاريخ كأس الخليج، حين فشل في الفوز باللقب على أرضه وأمام جمهوره رغم استضافة البطولة في أربع مناسبات، مع العلم أن «الأحمر» توّج بلقبه الوحيد في النسخة الماضية «قطر 2019».