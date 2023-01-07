الامارات | شهاب العوضي: منافسات «الصالات» حققت مكاسب نوعية مبكرة في الموسم الحالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات شهاب العوضي، إن «منافسات كرة الصالات حققت مكاسب نوعية مبكرة في الموسم الحالي، خصوصاً في بطولة الدوري العام». وأكد في حديث لـ«الإمارات اليوم»: «وصلنا إلى الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري، والتي تسبق مرحلة (البلاي أوف)، وجميع المسابقات التي أقيمت حتى الآن شهدت ندية عالية، وفي بطولة الدوري هناك تقارب في المستوى، بدليل أن الفرق المتأهلة إلى (البلاي أوف) لم تحسم حتى الآن، خصوصاً أن الفارق بين صاحبي المركزين الثاني وما قبل الأخير أربع نقاط فقط».

وتابع: «باستثناء فريق اتحاد كلباء الذي يحتل المركز الأخير فإن جميع الفرق الأخرى لديها فرصة الانتقال إلى (البلاي أوف)». وقال: «شاهدنا في غالبية المباريات ارتفاعاً في المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون، وقد أسهم ذلك في انتقال لاعبين مميزين من الفرق التي لم تشارك في الموسم الحالي، وهي شباب الأهلي والنصر والظفرة، لتلعب في أندية أخرى، ما رفع من المستوى الفني للفرق وقاد لحضور جماهيري كبير».

وتابع: «شهدت الجولات الماضية مفاجآت غير متوقعة على مستوى النتائج، منها تعرض الأندية التي سبق لها أن فازت بالألقاب والكؤوس والدروع في المواسم السابقة لخسارات غير متوقعة، ما جعلها تلعب كل مباراة بحرص وتركيز عالٍ، وكل هذه الأسباب جعلت النسخة الحالية لبطولة الدوري قوية، إضافة إلى أن هوية المتأهلين للدور المقبل لم تحسم رغم تبقي جولة واحدة».

يذكر أن فريق الشارقة يتصدر ترتيب فرق البطولة برصيد 21 نقطة، يليه البطائح بـ20، ومليحة ودبا الحصن بـ17، وخورفكان والحمرية بـ16، وأخيراً اتحاد كلباء بثلاث نقاط. وتختتم المرحلة الأولى من الدوري يوم غد بإقامة آخر جولات الدوري، ويلعب فيها الشارقة مع البطائح، ومليحة مع الحمرية وخورفكان مع دبا الحصن.