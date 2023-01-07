الامارات | افتتاح مبهر لـ «خليجي 25» يستعرض تاريخ الحضارة العراقية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت النسخة 25 من كأس الخليج العربي لكرة القدم، رسمياً أمس، في مدينة البصرة جنوب العراق، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو. وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتى 19 الجاري. وقال في تصريح صحافي: «نفتتح اليوم (خليجي 25) على ملاعب البصرة الحبيبية. أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق». وحضر الافتتاح العديد من رؤساء الاتحادات الخليجية والعربية وشخصيات رياضية من من دول المنطقة.

وانطلقت فعاليات الحفل بحضور جماهيري كبير وصل إلى 65 ألف متفرج في مدرجات ملعب جذع النخلة الذي استضاف المباراة الافتتاحية بين العراق وعمان.

وبدأ الحفل بالحديث عن أصل الحضارة العراقية بداية من العصر الحجري، ثم فقرة جديدة شارك فيها عدد من الراقصين جسدت تعاقب الحضارات على العراق، وتم استعراض أبرز الآثار العراقية والمعالم التاريخية في البلاد. وبعد ذلك دخلت العديد من السيدات إلى أرض الملعب وهن يرتدين الزي الخاص بدول الخليج المشاركة في البطولة، ثم قام عدد من النجوم الفنانين بالعراق بأداء عدد من الأغنيات، وبعد ذلك دخل شباب إلى أرض الملعب يرفعون أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة، ليعلن بعدها السوداني عن افتتاح «خليجي 25»، وتنطلق الألعاب النارية.