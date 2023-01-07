الامارات | دونالد يشارك في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف، عن مشاركة الإنجليزي لوك دونالد، قائد الفريق الأوروبي في كأس رايدر، مع نخبة من ألمع النجوم الشباب بجولة دي بي وورلد، في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، أولى بطولات سلسلة رولكس لهذا العام، بين 19 و22 يناير 2023.

وينضم إلى المصنف أولاً على مستوى العالم سابقاً نخبة من أبرز أبطال ونجوم كأس رايدر على أرض ملعب ياس لينكس في جزيرة ياس، الوجهة الأبرز للفعاليات الرياضية والترفيهية في الشرق الأوسط، للاطلاع على أداء اللاعبين الواعدين ممن شاركوا في كأس رايدر.

ويشارك اللاعبون الـ20 الذين ترشحوا إلى هيرو كاب - البطولة الجديدة التي ستقام في أبوظبي بين 13 و15 يناير 2023، بين فريق قارة أوروبا وفريق بريطانيا وأيرلندا، في أولى بطولات جولة دي بي وورلد في عام 2023 في جزيرة ياس.

• أبوظبي «إتش إس بي سي» أولى بطولات سلسلة رولكس تقام بالفترة من 19 إلى 22 يناير 2023.