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الامارات | العنود أول سعودية ضمن أطقم حكام «خليجي 25»

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الرياض ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العنود أول سعودية ضمن أطقم حكام «خليجي 25» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم أمس، عن مشاركة أول امرأة سعودية في قيادة مباريات كأس الخليج (خليجي 25). وستصبح العنود الأسمري أول امرأة عربية تحصل على الشارة الدولية من الـ«فيفا»، وستكون موجودة في بطولة كأس الخليج في البصرة بالعراق.

وسيتم تكليف العنود من قبل اللجنة المنظمة لـ«خليجي 25» لقيادة مباريات من البطولة.

ودخلت عنود الأسمري التاريخ بعد أن أصبحت أول امرأة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وفقاً لقائمة مكونة من 19 حكماً سعودياً.

وضمت القائمة إلى جانب العنود ثمانية حكام ساحة، وتسعة مساعدين وستة حكام فيديو، وحكم صالات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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