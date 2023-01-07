الامارات | الحمرية يهزم الجزيرة الحمراء بـ «ريمونتادا» مثيرة في دوري الهواة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الحمرية، أمس، فوزاً مثيراً من خلال «ريمونتادا» هي الأميز له خلال مشاركاته في دوري الدرجة الأولى، وذلك عندما قلب تأخره بنتيجة (2-3) أمام الجزيرة الحمراء في الدقيقة 53 إلى فوز مستحق بنتيجة (5-3) ضمن الجولة الـ16 في دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة.

وسجل أهداف الحمرية البرازيلي جارد أوليفيرا في الدقيقتين 15و76، وعمر جوهر في الدقيقة 45، وسالم عبدالله في الدقيقة 66، وعمر ياسين (90+9)، بينما سجل أهداف الجزيرة الحمراء الأرجنتيني كايو هنريكو في الدقيقة 10 والأرجنتيني إيغور نيفيس في الدقيقة 24 ومواطنه جونزالو كوردوبا في الدقيقة 53.

وبذلك أصبح رصيد الحمرية خامساً بـ24 نقطة، وتجمد رصيد الجزيرة الحمراء عند 27 نقطة رابعاً. وفي مباراة أخرى فاز حتا على ضيفه فريق فرسان هسبانيا بهدفين نظيفين، ليصبح رصيد حتا 33 نقطة في المركز الثاني في ترتيب الدوري، وهو الرصيد نفسه للمتصدر دبا الحصن، بينما فرسان هسبانيا أخيراً برصيد ست نقاط. وسجل أهداف حتا عبدالله جاسم في الدقيقة 4، والمغربي أيمن رشوق في الدقيقة 12.

وفي لقاء ثالث حقق فريق الإمارات فوزاً مستحقاً على ضيفه الرمس بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة ظهرت بمستوى فني جيد، حيث بادر «الصقور» بتسجيل هدفين مبكرين بتوقيع البرازيلي دياجو فارياس في الدقيقة 7، ولاعب الرمس أحمد السيد بالنيران الصديقة في مرماه في الدقيقة 36، بينما سجل للرمس الموريتاني حميد الشيخ (76)، وبموجب هذه النتيجة أصبح رصيد «الصقور» 29 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد الرمس عند 14 نقطة في المركز 15.

وشهدت المباراة طرد لاعب «الصقور» كوستا في الدقيقة 90. وفي مباراة رابعة تمكن فريق سيتي من فرض التعادل على العروبة دون أهداف، ليصبح رصيد سيتي 13 نقطة، والعروبة 20. وتتواصل المواجهات غداً بإقامة أربع مباريات أخرى، ويلعب فيها بينونة مع مسافي، ودبا الحصن مع مصفوت، والفجيرة مع الذيد، و«جلف إف سي» مع العربي.