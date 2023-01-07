الامارات | منتخب سلة الكراسي المتحركة يعسكر في المغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجهت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة على الكراسي المتحرّكة لبدء أولى مراحل الإعداد لبطولة العالم «دبي 2023». ويأتي معسكر «الرباط» بداية لسلسلة من التحضيرات والمعسكرات المتنوّعة والتي تنظمها اللجنة البارالمبية الإماراتية لتجهيز اللاعبين وتوفير أجواء البطولة، وتعزيز قدرات اللاعبين على خوض بطولة العالم.

ويرأس البعثة إسماعيل المرزوقي، كما تضمّ البعثة 11 لاعباً هم محمد الحبسي، محمد الحامد، فيصل الحوسني، عبدالله الغافري، محمد الزرعوني، إبراهيم سالم، جمال البدواوي، جاسم النقبي، منصور النقبي، علي البلوشي، ومحمد المدحاني.

ويقود المنتخب المدير الفنّي عباس حسين ويعاونه مساعد المدرّب طارق الياسي بالإضافة إلى أخصائي العلاج الطبيعي وليد ارحيم وأخصائي خدمات مساندة فريد مالفانكار.

يذكر أن المنتخب الوطني للكراسي المتحرّكة سيخوض بطولتين ما قبل انطلاق منافسات دبي 2023 حيث يستهلّ مشاركاته بالبطولة العربية لكرة السلّة على الكراسي المتحرّكة بدولة الكويت خلال أبريل 2023، ثم البطولة الترشيحيّة للألعاب البارا آسيوية في تايلاند والمقامة مايو المقبل.