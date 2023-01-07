الامارات | النصر يُلحق الهزيمة الأولى بشباب الأهلي في دوري السلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق فريق السلة في نادي النصر الهزيمة الأولى بفريق شباب الأهلي في الدوري العام للموسم الحالي، عقب الانتصار المستحق الذي حققه «العميد» خارج دياره أمس، بفارق 15 نقطة وبنتيجة (91-76)، في المباراة المؤجلة لحساب الجولة 12 من الدور التمهيدي للبطولة.

وقاد الانتصار فريق النصر لفرض شراكته على الشارقة وشباب الأهلي في صدارة الترتيب العام برصيد 19 نقطة لكل منهم، مع بقاء مباراة مؤجلة لـ«فرسان دبي» لحساب الجولة 13 التي تجمعه بعد غدٍ مع الوصل صاحب المركز الرابع في الترتيب العام برصيد 16 نقطة. وفرط شباب الأهلي في فرصة إنهاء الربع الأول متفوقاً بفارق نقطتين وبنتيجة (26-24)، بعد أن نجح النصر في استعادة اتزانه وبسط سيطرته على بقية مجريات اللقاء، ونيل الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (22-20 و27-14 و18-16)، والخروج فائزاً بنتيجة المباراة.