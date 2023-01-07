الامارات | النجم المغربي مزراوي يعاني من التهاب في القلب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي بايرن ميونيخ في بيان صحافي على موقعه الإلكتروني أمس إصابة مدافعه، ونجم منتخب المغرب، نصير مزراوي، بالتهاب على مستوى غشاء القلب، مشيراً إلى أن ذلك نتيجة مضاعفات إصابة كورونا التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته في مونديال قطر.

ولم يحدد النادي الألماني مدة غياب مزراوي عن الملاعب، لكن صحفاً ومواقع ألمانية، بينها «فووتبل بافاريا» أشار إلى أن الغياب سيمتد إلى ستة أسابيع، إذ ليس واضحاً إن كان سيكون جاهزاً للمباراة المهمة أمام سان جيرمان في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وسيقوم الأطباء بمراقبة مزراوي بشكل دائم، وغيابه يمثل ضربة موجعة للبايرن، الذي فقد أيضاً لفترة طويلة بسبب الإصابة خدمات حارسه مانويل نوير، والمدافع الفرنسي لوكاس، ومهاجمه السنغالي مانيه. ويبحث البايرن الذي يقيم معسكراً حالياً في قطر،عن تعزيز صفوفه، حيث أعلن أخيرا ضم الهولندي بليند.