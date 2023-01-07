الامارات | رمسة خليجي 25

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مستوى

كشف المعلق الإماراتي علي حميد، أن النسخة الحالية من «خليجي 25» مرشحة لأن تكون الأضعف فنياً مقارنة بسابقاتها، مستنداً في رأيه، لعدم مشاركة منتخبات بلاعبي الصف الأول، والاكتفاء بعناصر الصف الثاني، خصوصاً المنتخبين القطري والسعودي، اللذين شاركا أخيراً في مونديال 2022.

فيديو

عرض اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر«تويتر» شريط فيديو للاعبي المنتخب وهم يؤدون التدريبات في مدينة البصرة بجدية عالية وحماس كبير، قبل مباراة اليوم أمام البحرين.

جمهور

توجهت اللجنة المنظمة لدورة كأس الخليج العربي (خليجي 25) بدعوة الجمهور إلى عدم الذهاب إلى الملعب الرئيس دون امتلاك تذكرة الدخول، ودعته للذهاب للأماكن العامة لمتابعة المباريات والفعاليات المصاحبة كفرصة بديلة، خصوصاً أن الملعب يتسع لـ65 ألف متفرج فقط.

الرحلة

اعتمد الاتحاد الخليجي لكرة القدم، «الرحلة» كرة رسمية للبطولة الـ25 التي انطلقت أمس، وتقام في ضيافة مدينة البصرة العراقية. وكانت «الرحلة» وهي من تصنيع شركة «أديداس» العالمية، كرة رسمية لمونديال قطر الأخير.

تغيير

وافق مدرب أحد أندية المحترفين على تأخير موعد تدريب الفريق اليوم، ليقام عقب نهاية مباراة المنتخب أمام البحرين في «خليجي 25»، وذلك حتى يتمكن لاعبو الفريق من مشاهدة المباراة.