شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل و عاشور يصلان الجزائر للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الحكمان المصريان محمد عادل ومحمود عاشور إلى الجزائر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2023 ، حيث يتواجد الأول فى البطولة كحكم ساحة بينما تم اختيار عاشور كحكم لتقنية الفيديو.

وتقام منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين بمدن الجزائر العاصمة (المجموعة الأولى)، وعنابة ( المجموعة الثانية)، وقسنطينة (المجموعة الثالثة)، ووهران ( المجموعتين الرابعة والخامسة).

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب الجزائر مستضيف البطولة بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات ليبيا، وإثيوبيا وموزمبيق، فيما وقع المنتخب المغربي بالمجموعة الثالثة التي تضم منتخبات السودان ومدغشقر وغانا، وضمت المجموعة الثانية كلًا من منتخبات الكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وكوت ديفوار، والسنغال.

أما المجموعة الرابعة فقد ضمت منتخب موريتانيا بجانب مالي وأنغولا، وأخيرًا المنتخب الكاميروني بالمجموعة الخامسة بجانب الكنغو والنيجر.

ويتأهل الأول والثاني عن المجموعات الثلاث الأولى، والأول عن المجموعتين الرابعة والخامسة لدور الثمانية.