شكرا لقرائتكم خبر عن فاسيليو يعلن ضم 20 لاعبا لقائمة غزل المحلة استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لنادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمواجهة نادي بيراميدز في الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز، فى المباراة التى ستقام على ملعب الدفاع الجوى غدا فى الثانية و45 دقيقة ظهرًا.

وجاءت قائمة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى .. محمود الحضري ، أحمد ميهوب .

خط الدفاع .. محمد نبيه ، محمود علاء ، محمد بازوكا ، السيد الشبراوي ، محمد جابر ، هاني عادل ، إيهاب سمير ، مصطفى العش .

خط الوسط .. أحمد الشيخ ، أحمد النادري ، حميد ماو ، مصطفى أسامة ، يوسف العش ، أحمد الجعيدى ، كريم مصطفى .

الهجوم .. عبده يحي ، عبدالرحمن " أجويرو " ، جبريل أوريك .

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 18 نقطة، بعد أن خاض 11 مباراة حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 لقاءات وهُزم في مثلهم، فيما سجل 11 هدفًا واستقبل مثلهم.