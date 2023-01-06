الامارات | خليجي 25: العراق يسقط في فخ التعادل أمام عمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فشل منتخب العراق في كسر العُقدة التاريخية التي تُلازم أصحاب الأرض في المباريات الافتتاحية بكأس الخليج العربي، مكتفيا بالتعادل السلبي أمام عُمان في المباراة التي جمعتمها اليوم ضمن الجولة الأولى عن المجموعة الأولى. ولم تبتسم المباريات الافتتاحية على مدار 13 نسخة متتالية للمنتخبات المستضيفة، اذ يعود آخر فوز إلى النسخة 12، حين فاز "الأبيض" على قطر، بهدفين دون رد سجلهما عدنان الطلياني ومحمد علي. وبنتيجة أمس ينجح المنتخب العُماني في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمام العراق في آخر خمس مباريات في دورات الخليج.

وسجل عمان رقما تاريخيا بظهوره للمرة الثامنة في المباريات الافتتاحية، مُسجلاً انتصاراً وحيداً على حساب "الأبيض" في "خليجي 18" بهدفين مقابل هدف، وخسر في أربع مرات وتعادل في ثلاثة. وجاء الشوط الأول «شحيحا» من حيث الفرص، رغم أن العراق بدأ باندفاع هجومي، عززه ضرغام إسماعيل، بتسديدة من خارج الصندوق، أبعدها الحارس العُماني بصعوبة. وبخلاف تلك الفرصة، لم تشهد الفترة الأولى من المباراة أي محاولات مهمة.

وشهد الشوط الثاني تحسنا نوعا معا خصوصا بعدما نجح الفريق العُماني في امتصاص الضغط العراقي وبدا يظهر على بعض الفترات في منتصف ملعب أصحاب الأرض ما جعله قريبا في بعض الفترات من التسجيل. وظهر أصحاب الأرض في أفضل فتراتهم بالمباراة مع الدقيقة 60، حين هدد ايمن حسين مرمى عُمان بضربة رأس مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

ومن بعدها تحسن أداء العراقيين كثيراً عما قبل، واعتمدوا على الكرات العرضية في محاولة لاستغلال اجادة أيمن حسين لضربات الرأس ما أجبر الأحمر العُماني على التراجع لما كان عليه في الحصة الأولى. وكانت المحاولة العمانية الأبرز في المباراة عن طريق أرشد العلوي، الذي أطلق تسديدة من مسافة بعيدة لكن الكرة من حُسن حظ الحارس جلال هاشم ضلت طريقها للمرمى. ولم تستمر أفضلية العُمانيين كثيراً، اذ استعاد المنتخب العراقي أفضليته مجدداً وهدد مرمى إبراهيم المخيني، بتسديدة من ضربة ثابتة لعبها ضرغام إسماعيل، لترتطم الكرة في العارضة ومن بعدها في الحارس وتتحول لضربة ركنية.