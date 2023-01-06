الامارات | افتتاح "خليجي 25" رسمياً بحضور رئيس "فيفا" وباستعراض تاريخ وحضارة العراق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت رسمياً اليوم النسخة الخامسة والعشرون من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم في مدينة البصرة جنوب البلاد بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو. وافتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني البطولة التي تستضيفها مدينة البصرة من 6 حتّى 19 يناير 2023 رسمياً وقال "نفتتح اليوم بطولة خليجي 25 على ملاعب البصرة الحبيبية، أهلاً وسهلاً بشباب الخليج منتخبات وجماهير ومشجعين على أرض العراق".

كما حضر حفل الافتتاح كل من رؤساء الاتحادات القطري لكرة القدم حمد بن خليفة آل ثاني والفلسطيني جبريل الرجوب والبحريني الشيخ علي بن خليفة وشخصيات رياضية اخرى من دول المنطقة.

وبدأ الحفل بالحديث عن أصل الحضارة العراقية بداية من العصر الحجري، ثم فقرة جديدة شارك فيها عدد من الراقصين جسدت تعاقب الحضارات على العراق وتم استعراض أبرز الآثار العراقية والمعالم التاريخية في البلاد.

وبعد ذلك دخلت العديد من السيدات إلى أرض الملعب، وهن يرتدين الزي الخاص بدول الخليج المشاركة في البطولة، ثم قام عدد من نجوم الفنانين بالعراق بأداء عدد من الأغنيات، وبعد ذلك دخل عدة شباب إلى أرض الملعب يرفعون أعلام المنتخبات المشاركة في البطولة. وبعد ذلك أعلن السوداني عن افتتاح "بطولة خليجي 25" لتنطلق الألعاب النارية قبل أن يدخل لاعبو منتخبا العراق وعمان إلى أرضية الملعب للإحماء قبل انطلاق المباراة.

ويستضيف العراق بطولة كأس الخليج العربي التي تعد بطولة لمّ الشمل لعشاق كرة القدم في منطقة الخليج العربي، للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى التي اقيمت في العاصمة بغداد 1979. ويفتتح منتخبا العراق وعمان مشوارهما في وقت لاحق على ملعب البصرة الدولي ضمن المجموعة الاولى، تلهيا ضمن المجموعة ذاتها مباراة السعودية واليمن على الملعب ذاته.