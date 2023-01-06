شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة الموافق 6 / 1/ 2023 العديد من الاخبار الرياضية التى نشرت على موقع الخليج 365 ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

كاف يطالب اتحاد الكرة بتوفير 4 غرف لمسئوليه مزوّدة بالإنترنت فى المباريات الأفريقية

تلقى اتحاد الكرة المصري خطابا من الكاف ينص على ضرورة توافر 4 غرف لمسئوليه في الملاعب التي تحتضن مباريات الفريق المصرية في بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، وهو مطلب استحدثه الكاف بداية من دور المجموعات هذا الموسم.

حمدى فتحى يشارك فى مران الأهلى الجماعى بعد التعافى من الإصابة

بدأ حمدى فتحى، لاعب الأهلى، المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المباريات بصورة طبيعية، وانتظم حمدى فى مران الفريق الذى أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش، بعدما خضع لتدريبات علاج طبيعى للتخلص من شد خفيف فى العضلة الخلفية.

الزمالك يستعيد يوسف أسامة نبيه أمام الاتحاد السكندرى

يستعد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا خدمات يوسف أسامة نبيه أمام الاتحاد السكندرى في المباراة المقرر يوم الأربعاء 11 يناير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

حسام حسن وزياد طارق يشاركان فى تدريبات سموحة لأول مرة

وصل حسام حسن وزياد طارق لاعبا الأهلى المعارين إلى سموحة، إلى مقر النادى السكندرى، للمشاركة لأول مرة فى تدريبات الموج الأزرق استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى.

كريستو ينشر صورة برفقة أمين صندوق الاهلى فى طائرة "القاهرة"

حرص التونسى محمد الضاوى كريستو مهاجم النجم الساحلى على نشر صورة على حسابه عبر انستجرام برفقة المهندس خالد مرتجى أمين صندوق النادى الاهلى أثناء استقلالهم الطائرة لبدء رحلة العودة للقاهرة استعداداً لإعلان انضمامه للقلعة الحمراء بشكل رسمى.

شاهد الظهور الاول لباتشيكو فى بيراميدز ولحظات وداع جونيس

نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر تويتر جانب من الظهور الأول للمدرب البرتغالى الجديد باتشيكو بجانب لحظات من وداع المدرب السابق جونيس للاعبين.

الأهلى يعلن جاهزية محمد عبد المنعم لمواجهة المصرى البورسعيدى

واصل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استكمال برنامج التأهيل الذى يخضع له للتعافى من إجهاد العضلة الخلفية.