شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات منتخب اليد فى بطولة العالم بالسويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض منتخبنا الوطنى المصرى الأول للرجال لكرة اليد بالمجموعة السابعة منافسات بطولة العالم فى نسختها ال28 للرجال لكرة اليد و التى تستضيفها بولندا و السويد خلال الفترة من 11 الى 29 يناير 2023.

جدول المباريات :

يوم 13 يناير ( منتخب مصر × منتخب كرواتيا ) المباراة فى تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت مصر.

يوم 15 يناير ( منتخب مصر × منتخب المغرب ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

يوم 17 يناير ( منتخب مصر × منتخب الولايات المتحدة الامريكية ) المباراة فى تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت مصر.

جاءت قائمة المنتخب كالتالى..

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلى) – محمد على (سينفين الإسبانى).

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك).

الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الرومانى) – حسن قداح (الزمالك) – عبدالرحمن فيصل (الأهلى).

الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسى) – أكريم يسرى (الزمالك).

الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلى) – مهاب سعيد (الأهلى).

صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجرى) – أحمد خيرى (الأهلى) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسى) – سيف الدرع (ليموج الفرنسى).

الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الرومانى) – إبراهيم المصرى (الأهلى) – أحمد عادل (الأهلى) – شادى خليل (الزمالك).

ومن المقرر أن يتم استبعاد لاعبين قبل انطلاق منافسات بطولة العالم.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطنى لكرة اليد فى بطولة العالم يحيى خالد بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى وخضوعه لعملية جراحية فى برشلونة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للرجال 2023..

المجموعة الأولى: إسبانيا – مونتينجرو – تشيلى - إيران.

المجموعة الثانية: فرنسا – بولندا – السعودية - سلوفينيا.

المجموعة الثالثة: السويد – البرازيل - كاب فيردى - أوروجواي.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرتغال – المجر - كوريا الجنوبية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – قطر – صربيا - الجزائر.

المجموعة السادسة: النرويج - مقدونيا الشمالية – الأرجنتين - هولندا.

المجموعة السابعة: مصر – كرواتيا – المغرب - الولايات المتحدة الأمريكية.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – بلجيكا – البحرين - تونس