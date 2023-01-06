شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: أخطاء التحكيم جزء من متعة الكرة وسنتعاقد مع 3 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى اللواء عثمان الدسوقي المشرف على الكرة بفريق الداخلية، أن الأخطاء التحكيمية جزء من متعة كرة القدم، معربا عن سعادته بحصد نقطة ثمينة من نادي الزمالك عقب انتهاء المباراة التي جمعت الفريقين أمس بالجولة 12 من الدوري بالتعادل بهدف لكل فريق.

وقال الدسوقي في تصريحات لبرنامج " أخبار أون تايم" : لعبنا 12 مباراة المستوى والانسجام يزيدان من مباراة لأخرى، نادي الزمالك فريق كبير له جماهير محترمة، والآن أغلب اللاعبين في الدوري المصري شبه بعض والروح والانتماء فقط هما ما يشكل الفارق، النواحي النفسية عندنا تزيد من مباراة لأخرى لدينا لاعبين صعدوا مع الفريق من القسم الثاني، ولاعبون أفارقة لم ينسجموا بالشكل الكامل وبعض الناشئين من الأهلي والداخلية ولكي ينسجم الجميع مع بعضه يحتاج إلى وقت ونتمنى أن يرتفع المستوى أكثر في المباريات المقبلة.

أضاف: هذه كرة قدم تحتمل الفوز والخسارة وأخطاء التحكيم واللاعبين جزء من متعتها، ولا يمكن أن تكون القرارات التحكيمية صحيحة بنسبة مائة في المائة حتى الفار نفسه لا يمكن أن يحقق تلك المعادلة.

واصل: المباراة كانت جيدة وأمتعت الجماهير وكان هناك تشجيع سواء من جماهير الزمالك أو الداخلية أو حتى اهتمام جماهير الأهلي، والأمور في المجمل كانت طيبة، الحمدلله الأمور كانت جيدة بالنسبة لنا وكنا نتمنى حصد الثلاث نقاط والوصول للمركز العاشر ولكن الحمدلله انتزعنا نقطة من فريق كبير ومحترم.

واختتم: تعاقدنا مع أحمد داهش لاعب إيسترن كومباني لتدعيم الجبهة اليسرى، ونسعى لضم ثنائي لتدعيم الهجوم وباقي الصفوف لدينا مكتملة ونتمنى فقط أن يحالفنا التوفيق في الفترة المقبلة.