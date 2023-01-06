شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد والأهلى والزمالك يتصدرون دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى سوبر السلة للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الثالثة من ذهاب الدور الاول من بطولة السوبر ، ويتصدر الاتحاد السكندري والاهلى والزمالك اول 3 مراكز برصيد 6 نقاط لكل منهم.

وفى المركز الرابع والخامس والسادس يأتى طلائع الجيش و الجزيرة و سموحة على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق ، وعلى مستوى المركز السابع مصر للتأمين ثم الاتصالات فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط لكلا منهما.



ترتيب دوري سوبر السلة

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى : فوز الاتحاد على الجزيرة ، والاهلى على مصر للتأمين ، وسموحة على الاتصالات ، و الزمالك على طلائع الجيش