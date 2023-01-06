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الاتحاد والأهلى والزمالك يتصدرون دورى سوبر السلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد كرة السلة عن ترتيب دورى سوبر السلة للمراكز من الأول الى الثامن بعد انتهاء الجولة الثالثة  من ذهاب الدور الاول من بطولة السوبر  ، ويتصدر الاتحاد السكندري والاهلى والزمالك اول 3 مراكز برصيد 6 نقاط لكل منهم. 

 

وفى المركز الرابع والخامس والسادس يأتى طلائع الجيش و الجزيرة و سموحة على الترتيب برصيد 4 نقاط لكل فريق ، وعلى مستوى المركز السابع مصر للتأمين ثم الاتصالات فى المركز الثامن برصيد 3 نقاط لكلا منهما.

 


ترتيب دوري سوبر السلة

 

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالتالى : فوز الاتحاد على الجزيرة ، والاهلى على مصر للتأمين ، وسموحة على الاتصالات ، و الزمالك على طلائع الجيش

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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