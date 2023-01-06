شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الظهور الاول لباتشيكو فى بيراميدز ولحظات وداع جونيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر تويتر جانب من الظهور الأول للمدرب البرتغالى الجديد باتشيكو بجانب لحظات من وداع المدرب السابق جونيس للاعبين.

ففي تقليد ينتهجه نادي بيراميدز دائما مع جميع أجهزته الفنية، حرص اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق على وداع لاعبي فريق الكرة بالنادي بعد قرار فسخ التعاقد معه بالتراضي والرحيل بشكل نهائي.

وحرص تاكيس وجهازه المعاون على وداع اللاعبين وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي، كما التقى بالمدير الفني الجديد، البرتغالي جايمي باتشيكو وتمنى له التوفيق وجهازه المعاون في المرحلة المقبلة، وأن ينجح في قيادة الفريق للمنافسة على جميع البطولات.

كما عقد تاكيس جلسة وداعية مع اللاعبين أكد خلالها فخره الشديد كونه تولى تدريب هذه المجموعة المتميزة من النجوم الكبار، مؤكدا أنه كان سعيدا للغاية معهم ويتمنى لهم التوفيق في المستقبل.

أوضح المدرب اليوناني أنه يفخر كونه حقق المركز الثاني مع الفريق في الدوري خلال النسخة الماضية وهو أفضل المراكز على الإطلاق في تاريخ النادي بالدوري، مشيرا إلى أنه سيظل على اتصال بهم ومتابعة مستمرة للنادي متمنيا لهم المزيد من الانتصارات مستقبلا وتحقيق البطولات، وموجها شكره لإدارة بيراميدز على الفترة التي قضاها مع الفريق وكان التعامل في منتهى الاحترافية خلال الفترتين اللتين تولى فيهما قيادة الفريق.