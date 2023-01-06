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كيف يفكر ميدو لحل الازمة الهجومية للإسماعيلى قبل مواجهة حرس الحدود ؟

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القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستياء انتابت أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للفريق خلال مبارياته ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

ويبحث ” ميدو ” وجهازه المعاون من خلال التدريبات الحالية ورغم ضيق الوقت بين المباريات لتنفيذ عدة جمل فنية وخططية بشكل خاص للاعبي الخط الهجومي سواء المهاجمين أو لاعبي الوسط بما يسهم في زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش.

كما يتطلع ميدو لتخصيص تدريبات للمهاجمين علي استغلال أنصاف الفرص بغرض ترجمتها لأهداف في ظل ضعف السجل التهديفي للفريق.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة فى إطار الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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