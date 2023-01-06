شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر ميدو لحل الازمة الهجومية للإسماعيلى قبل مواجهة حرس الحدود ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الاستياء انتابت أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في ظل غياب الفاعلية الهجومية للفريق خلال مبارياته ضمن منافسات مسابقة الدوري العام.

ويبحث ” ميدو ” وجهازه المعاون من خلال التدريبات الحالية ورغم ضيق الوقت بين المباريات لتنفيذ عدة جمل فنية وخططية بشكل خاص للاعبي الخط الهجومي سواء المهاجمين أو لاعبي الوسط بما يسهم في زيادة الفاعلية الهجومية للدراويش.

كما يتطلع ميدو لتخصيص تدريبات للمهاجمين علي استغلال أنصاف الفرص بغرض ترجمتها لأهداف في ظل ضعف السجل التهديفي للفريق.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة حرس الحدود يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة فى إطار الأسبوع الـ 12 من عمر المسابقة المحلية.