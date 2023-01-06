شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات مثيرة تنتظر الزمالك حتى نهاية يناير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الداخلية التى أقيمت مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصرى والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الاسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

2_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.