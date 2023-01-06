شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي القادمة بالدوري أمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الثقة والإطمئنان داخل فريق النادي الأهلي بعد الفوز في أخر مباراتين ببطولة الدوري أمام بيراميدز وانبي الأمر الذي أعاد الهدود والأتزان للفريق .

ويترقب جمهور الأهلي مواصلة العروض الجيدة خلال الفترة المقبلة ،ونستعرض في السطور التالية مباراة الأهلي المقبلة في الدوري وترتيب الفريق في المسابقة وغيرها.

س: ما هو موعد مباراة الأهلي المقبلة؟

ج: الأهلي يلعب مع المصري الخميس المقبل الموافق 12 يناير الجاري بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز.

س: ماذا فعل الأهلي في أخر مبارياته بالدوري؟

ج: الأهلي فاز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس الخميس، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في الجولة الـ 12 من الدوري العام.

س: ما هو ترتيب الأهلي في جدول الدوري؟

ج: يحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 30 نقطة من 12 مباراة.

س: ماذا قال كولر مدرب الأهلي بعد الفوز على انبي؟

ج: أبدى مارسيل كولر سعادته بالفوز لافتا إلى أن الشوط الأول كان متكافئا وأهدر الأهلي فرص عديدة للتسجيل ، مؤكداً أنه أخبر اللاعبين قبل المباراة بأن مفتاح اللقاء هو التحلي بالصبر وعدم التسرع والعمل على الضغط المستمر واللعب بأساليب عديدة.

وأضاف: أفشة سجل هدفا مميزا بمهارة كبيرة، وكذلك ديانج من خلال القوة والاقتحام وهو ما نطلبه دائما من اللاعبين، وأشار إلى الفوز لم يكن سهلاً خاصة أن إنبي فريق صعب على الصعيد الدفاعي، وأن أحمد عبدالقادر لاعب واعد أمامه الكثير ليقدمه في ظل مهاراته وقدرته على المراوغة وأنه في بعض المواقف يواجه تكتلات عديدة وأن الجهاز الفني يطلب منه القيام بهذا الدور ، وأكمل: لدينا ضغط مباريات ولعبنا بعد ٤٨ ساعة من آخر مباراة وهو ما يعيق عملية تطوير الأداء بالشكل الذي نرغب به ولكن بشكل عام نتعامل مع الأمر الواقع.