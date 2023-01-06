شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن وزياد طارق يشاركان فى تدريبات سموحة لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل حسام حسن وزياد طارق لاعبا الأهلى المعارين إلى سموحة، إلى مقر النادى السكندرى، للمشاركة لأول مرة فى تدريبات الموج الأزرق استعدادا لمواجهة فاركو فى الدورى.

واستقبل الجهاز الفنى لسموحة بقياده طارق العشرى، اللاعبين ورحب بهما قبل نزول التدريبات، وطلب منهما مساعدة الفريق فى الفترة المقبلة للعودة لمكانته الطبيعية.

وقال العشرى إن اللاعبين سيكونان بمثابة إضافة قويه للفريق، خاصه أننا نعانى من نقص فى الخطوط الأمامية ومن العقم التهديفى، حيث سجل الفريق 4 أهداف فى 11 مباراة فى الدورى.

وتقرر ارتداء حسام حسن القميص رقم 18 بينما يرتدى زياد طارق رقم 30 مع فريق سموحة، بعدما نجحا فى الكشف الطبى الذى تم عليهما قبل النزول فى التدريب.

وتنتظر فريق سموحة مباراة قوية غدا الأحد أمام فريق فاركو فى إطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر لها السابعة مساء.

وتعادل سموحة مع فيوتشر 1 /1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الحادية عشر فى منافسات بطولة الدوري المصرى لكرة القدم.

يحتل فريق سموحة بقيادة طارق العشري، المركز الثالث عشر في جدول مسابقة الدوري برصيد 10 نقاط بعدما خاض 11 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سموحة 4 أهداف واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.