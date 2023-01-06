شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يحافظ على صدارة هدافى الدوري المصري قبل استكمال الجولة الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى أحمد الشيخ هداف غزل المحلة قائمة هدافى الدوري المصرى قبل استكمال منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 اليوم الثلاثاء.

تستكمل غداً السبت منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما لم تنته بعد منافسات نسخة كأس مصر حيث صعد الرباعى الأهلى والزمالك وسموحة وبيراميدز لنصف نهائى البطولة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب هدافى الدورى المصرى أحمد الشيخ (غزل المحلة 7) جوزيف أوشايا (المقاولون 5) أحمد سيد زيزو (الزمالك 5) رفيق كابو (انبى 5) يوسف أسامة نبية (الزمالك 4 ) مابولولو (الاتحاد السكندرى 4) كريم بامبو (البنك الأهلى 4) رمضان صبحى ( بيراميدز 3 ( اسلام محارب (طلائع الجيش 3) فاجرى لاكاى (بيراميدز 3) عمرو السولية (الأهلى 3 ( عبد الرحمن خالد ( المقاولون 3 ( أحمد ياسر ريان ( سيراميكا 3) مصطفى فتحى (بيراميدز 3 ( خالد قمر (طلائع الجيش 3) محمد حمدى (أسوان 3)

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