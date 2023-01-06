شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية سيراميكا امام غزل المحلة على مائدة على ماهر فى فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر المدير الفني للفريق ، على مراجعة المباريات السابقة لفريق سيراميكا في الدوري، وأخرها مباراة غزل المحلة في الجولة 11، والتي شهدت فوزاً كبيراً لسيراميكا بثلاثية نظيفة، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء أحمد سامي قبل اللقاء المرتقب بين سيراميكا وفيوتشر.

ويستعد فيوتشر لمواجهة نظيره سيراميكا، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكان نادي الزمالك قد تعثر بالتعادل أمام الداخلية في الجولة 12 بهدف لكل فريق، ليتوقف رصيد الفريق الأبيض عند النقطة 25 وفي حالة فوز فيوتشر على سيراميكا سيتقدم أبناء علي ماهر إلى المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الفريق الأبيض.

وكان علي ماهر قد رفض منح لاعبي الفريق أي راحة، عقب التعادل مع سموحة بهدف لمثله في الجولة الماضية، ليستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 23 نقطة، وذلك بعدما خاض 11 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 5 لقاءات أخرى، ولم يتلقى أي خسارة، وسجل لاعبو فيوتشر 12 هدفا واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

وشهدت الجولة 11 تعادلا مثيرا بهدف لمثله بين فيوتشر وسموحة، فيما فاز فريق سيراميكا على نظيره غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل فريق سيراميكا بقيادة أحمد سامي مدرب الفريق، المركز السابع في جدول مسابقة الدوري برصيد 15 نقطة، وذلك بعدما خاض سيراميكا 11 مباراة، فاز في 4 مباريات وخسر مثلهم، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 15 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا أخر.