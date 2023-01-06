شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يستعيد التوازن فى صدارة مجموعة القاهرة وملاحقة ثلاثية بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق القناة بقيادة محمد حليم، فوزا صعبا على فريق النصر بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت أمس الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مجموعة القاهرة فى القسم الثانى.

ونجح محمد حليم فى إعادة القناة لسكة الانتصارات بعد السقوط فى آخر مباراتين أمام وادى دجلة والسكة الحديد، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في صدارة مجموعة القاهرة، متفوقاً بثلاث نقاط عن أقرب منافسيه.

ملاحقة ثلاثية للقناة

ويلاحق القناة 3 أندية بفارق 3 نقاط على صدارة مجموعة القاهرة وهى كل من السكة الحديد وزد ووادى دجلة الذين يمتلكون 28 نقطة فى رصيدهم.

واصل السكه الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد نتائجه الرائعة بتحقيق الفوز السابع من 8 مباريات تحت قيادة أمير عزمى والذى انتزع فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف.

وحقق فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى الفوز على منتخب السويس، ليواصل طريقه نحو الصدارة منتظرا سقوط القناة فى أى مباراة.

ويسير فريق وادي دجلة بقيادة الكرواتى توليتش فى طريقه الصحيح، حيث أسقط المتصدر لأول مرة هذا الموسم وأشعل المنافسة من جديد، وأخيرا أمطر شباك بورتو السويس برباعية نظيفة

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة القاهرة كالتالى..

زد 2 / 0 منتخب السويس

العبور 2 /1 كهرباء الإسماعيلية

مستقبل وطن 2 / 0 الاتصالات

بورتو السويس 0 / 4 وادى دجلة

القناة 1 / 0 النصر

الترسانة 1 / 1 الإعلاميين

إيسترن كومبانى 1 / 2 بتروجت