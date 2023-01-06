ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وتعادل الزمالك.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تغلب النادي الأهلي على مضيفه إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الجبل الأخضر، فيما تعادل الزمالك مع ضيفه الداخلية بهدف لكل فريق، على ملعب ستاد القاهرة، في إطار الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحافظ الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما ارتفع رصيده إلى 30 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن الغريم التقليدي الزمالك، صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 30 نقطة.

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

3- فيوتشر في المركز الثالث برصيد 22 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

5- غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

6- الاتحاد السكندري في المركز السادس برصيد 18 نقطة.

7- سيراميكا كليوباترا في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

8- أسوان في المركز الثامن برصيد 15 نقطة.

9- المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 15 نقطة.

10- المصري في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.

11- طلائع الجيش في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة.

12- البنك الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.

13- سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.

14 – إنبي في المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط

- فاركو في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.

16- الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط.

17- الإسماعيلي في المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط.

18- حرس الحدود في المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.

ترتيب هدافي الدوري المصري:

يحتل أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 6 أهداف.

يأتي أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك وهداف الموسم الماضي ورفيق كابو، لاعب إنبي وجوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب في المركز الثاني برصيد 5 أهداف.

يتساوى يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك وكريم بامبو لاعب البنك الأهلي وجوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 4 أهداف .