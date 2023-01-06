شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستعين بفاركو لاستكشاف الطلائع قبل مواجهة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة شوقي غريب مدرب الفريق، بالمباريات السابقة لطلائع الجيش في الدوري، وأخرها مباراة فاركو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الطلائع، قبل اللقاء المرتقب للمقاولون العرب أمام الطلائع بعد غد الأحد.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع الفريقين بعد غد الأحد ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وكشف المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، خطة إدارة المقاولون العرب لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد عادل في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365"، أن المقاولون يدرس التعاقد مع ثلاثي أجنبي تحت السن خلال يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق.

وكان المقاولون العرب قد فاز في المباراة الماضية على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع في جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز المقاولون في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر مبارتين فقط، وسجل لاعبو المقاولون 12 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أيضا.