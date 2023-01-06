شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة تشعل مجموعة الصعيد بين بترول أسيوط ولافيينا فى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعل الصراع فى مجموعة الصعيد بمسابقة القسم الثانى لهذا الموسم بعد مرور 13 جولة من انطلاق البطولة، حيث يوجد منافسة قوية بين 4 أندية على زعامة الصعيد وخطف بطاقة العبور إلى الدورى الممتاز.

بترول أسيوط يتصدر

حقق فريق بترول أسيوط بقيادة هشام عبد المنعم، فوزا مهما على فريق الفيوم بهدف نظيف، ليواصل البترول صدارة مجموعة الصعيد برصيد 30 نقطة، فيما بقى فريق الفيوم عند النقطة 12.

ويبتعد فريق بترول أسيوط بفارق نقطة واحدة عن الوصيف فريق لافيينا بقيادة جورج كاليدى الذى حقق الفوز على النصر للتعدين فى نفس الجولة بهدفين نظيفين ليواصل الضغط على البترول فى انتظار أى تعثر للانقضاض على الصدارة.

وقلب فريق الجونة تأخره أمام مركز شباب طامية بهدف لفوز بهدفين ويواصل الطريق نحو الصدارة بقيادة أحمد مصطفى بيبو بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة فى المركز الثالث.

وسقط فريق مصر المقاصة بقيادة طارق حجاج أمام المدينة المنورة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 25 ويتراجع إلى المركز الرابع، فيما رفع المدينة رصيده للنقطة 9.

وجاءت نتائج مباريات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة الصعيد كالتالى..

ديروط 0 / 0 أسمنت أسيوط

ملوى 0 / 1 شبان قنا

بترول أسيوط 1 / 0 الفيوم

لافيينا 2 / 0 النصر للتعدين

كيما أسوان 4 / 0 تليفونات بنى سويف

الألومنيوم 0 / 0 المنيا

المقاصة 2 / 3 المدينة

طامية 1 / 2 الجونة