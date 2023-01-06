شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة للأندية جدول مواعيد وملاعب جميع مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر موسم 2022 _ 2023 ، وتقام المباريات في الفترة من 21 يناير حتى يوم 26 من نفس الشهر على النحو التالي :

ومن جانب أخر، حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التى يشرف عليها عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد، 16 يناير الجارى موعداً لمباراة الزمالك وبيراميدز فى السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي ، في الدور قبل النهائي لكأس مصر لموسم 2021 / 2022.



تمهيدي كأس مصر

كما تحدد 17 يناير موعدًا لمباراة الأهلي وسموحة ضمن منافسات نفس الدور فى تمام السادسة مساءً باستاد القاهرة الدولي.