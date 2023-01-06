شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونيخ يتعرض لإصابة بالتهاب في القلب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام نادي بايرن ميونيخ، بالإعلان في بيانًا رسميًا عن إصابة لاعب الفريق بالتهاب في القلب، وعدم قدرته على السفر مع الفريق.

ويستعد فريق بايرن ميونيخ، للسفر إلى قطر، من أجل بدء الاستعدادات الشتوية، تحضيرًا للنصف الثاني من الموسم الجاري.

وتعرض نصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ، بإصابة بالتهاب في القلب، وذلك عقب مُعاناته بفيروس كورونا خلال مونديال قطر 2022.

بيان بايرن ميونيخ عن إصابة مزراوي

بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال كأس العالم، أظهر فحص المتابعة في ميونخ أن نصير مزراوي قد تم تشخيصه بالتهاب خفيففي التامور (غشاء في عضلة القلب).

وسيحصل اللاعب على راحة من المشاركة، حتى يتم شفاؤه بالكامل، ومن الممكن أن يغيب لمدة تصل إلى ستة أسابيع.

وبهذا لن يسافر مزراوي مع بايرن ميونيخ، إلى قطر خلال الفترة القادمة، وسيغيب عن استعدادات الفريق الشتوية.

ويغيب عن صفوف بايرن ميونيخ، كل من مانويل نوير ولوكاس هيرنانديز، حتى نهاية الموسم الجاري، بداعي الإصابة التي يعانوا منها.

