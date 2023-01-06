الامارات | قرعة بطولة دبي الدولية لكرة السلة إلكترونياً.. والقرقاوي: "نسخة استثنائية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقرر إجراء قرعة بطولة دبي الدولية الـ 32 لكرة السلة التي ستقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي يوم 14 يناير الحالي ولأول مرة إلكترونيا.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد الخميس بمقر اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء م اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الاماراتي والعربي لكرة السلة والذي خصص لبحث اخر المستجدات المتعلقة بالبطولة المقرر اقامتها بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر بما فيها العدد النهائي للفرق المشاركة.

ووجه القرقاوي خلال الجلسة بتسخير كافة إمكانيات الاتحاد والتعاون مع شركة بريزما لإدارة العلاقات العامة المنظمة للحدث بالتعاون مع شركة الجيل الجديد حتى يتسنى للجميع تنظيم نسخة استثنائية وعودة قوية للبطولة التي توقفت عامين بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، كما عبر القرقاوي عن ارتياحه لما تم انجازه حتى الان وطالب بجهود مضاعفة لاستكمال متطلبات التنظيم اللائق وبما يتناسب مع مكانة البطولة فنيا وتنظيميا وجماهيريا.

وذكر مدير عام شركة بريزما عيسى درويش ان اللجنة المنظمة حرصت على عدم إغلاق باب المشاركة امام الفرق الراغبة وإعطاء المزيد من الوقت حتى يتسنى لها تحديد العدد النهائي قبل اجراء القرعة خاصة بعد تلقيها موافقات مبدئية من بعض الفرق ثلاثة منها من تونس وهي المنستيري والرادسي والافريقي الى جانب الزمالك المصري والارثوذوكسي الاردني علما بأن سبعة فرق اكدت مشاركتها وهي بيروت والرياضي ودينامو من لبنان والوحدة السوري والنفط العراقي والنصر الليبي وسترونج جروب الفلبيني بالاضافة لمنتخب الامارات وأضاف درويش انه تم عرض مخطط الصالة المستضيفة وتوزيع المنصة ومدرجات الجمهور وقوائم الرعاة والمميزات المتوفرة لهم بالاضافة الى الساحة الخارجية والمساحات المخصصة للفعاليات المصاحبة والمقرر ان تكون مهرجانا يشارك فيه جميع افراد العائلة.

حضر الاجتماع سالم المطوع امين سر اتحاد السلة ومحمد الحمادي مدير الاتحاد والدكتور منير بن حبيب المدير الفني للاتحاد وعيسى درويش مدير عام شركة بريزما وناجي الجابري مدير عام شركة الجيل الجديد.