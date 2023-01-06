بعد تصريحات مرتضى منصور.. خبير دولي يتحدث عن موقف أحمد فتوح وعبد الله جمعة من تحليل المنشطات والعقوبة المنتظرة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف أسامة غنيم، خبير مكافحة المنشطات الدولي، حقيقة خضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل المنشطات، وذلك بعد التصريحات التي ادلى بها مرتضى منصور رئيس النادي أمس الخميس.

وكان مرتضى منصور قد أدلى بتصريحات نارية عقب تعادل الزمالك مع الداخلية بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة الدولي.

وقال منصور، في تصريحات لقناة "الزمالك"، إن قرار إبعاد فتوح وجمعة من مواجهة فريق الداخلية جاء بسبب تعاطيهما مواد مخدرة.

وأضاف رئيس نادي الزمالك: "الاتنين الحشاشين برة النادي، خافوا من بتوع المنشطات وقالوا استروا علينا خلاص برة النادي".

وفي تصريحات تليفزيونية نقلها موقع "القاهرة 24"، قال غنيم: "هناك قائمة محظورات موضوعة بشهر أكتوبر، وتدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير، والأندية على علم بالمواد المحظورة، وحال كان اللاعب يحتاج إلى أدوية، فيمكنه أخذ عذر مرضي من المنظمة الوطنية أو من فيفا."

وأضاف الخبير: "لا نأخذ بالتصريحات ولنا بإيجابية العينة، وذلك بعد خضوع اللاعب إلى تحليل وإيقافه يستوجب ثبوت ذلك من خلال نتيجة العينة، ولا بد أن يتم التحليل في معمل دولي معتمد، ويتم أخذ العينة بواسطة فرق مكافحة المنشطات التابعة للمنظمة الوطنية بالدولة."

وتابع: "لن يتم الكشف على أحمد فتوح وعبد الله جمعة بناء على تصريحات مرتضى منصور، يجب أن يتم ذلك أثناء المباريات، أو قد يكون من خلال وقوع الاختيار عليه من جانب فريق من مكافحة المنشطات يتوجه لمعسكر أو تدريبات الفريق أو حتى داخل الفندق، ووقتها تكون تحت مسمى خارج نطاق المسابقة."

وواصل غنيم: "ليس من حق أي نادٍ المطالبة بخضوع أحمد فتوح وعبد الله جمعة لكشف المنشطات بعد التصريحات الأخيرة، لأن الأمر يتم بشكل عشوائي خلال المباريات."

واختتم خبير مكافحة المنشطات الدولي: "أدوية التخسيس تعود بالضرر على اللاعب، وأغلب أدوية التخسيس بها أدوات محظورة، وحتى ظهر ذلك من خلال كشف المنشطات الذي يخضع له اللاعب، يتم إيقافه مباشرة خلال مدة تتراوح بين سنتين إلى 4 سنوات."