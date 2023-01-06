شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري تحت مراقبة القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث ستكون المباراة تحت مراقبة خاصة من القطبين الأهلي والزمالك.

وتأتي أهمية مباراة الاتحاد والمصري للقطبين، في الجولة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي النادي المصري مع النادي الأهلي، بينما يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من عمر المسابقة، والتي ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على صدارة البطولة التي يتربع عليها الأهلي في الوقت الحالي برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.