شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة المصري والاتحاد السكندري في الدوري تحت مراقبة القطبين والان مع تفاصيل الخبر
وتأتي أهمية مباراة الاتحاد والمصري للقطبين، في الجولة القادمة، حيث من المقرر أن يلتقي النادي المصري مع النادي الأهلي، بينما يلتقي فريق الاتحاد السكندري مع نادي الزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة 13 من عمر المسابقة، والتي ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على صدارة البطولة التي يتربع عليها الأهلي في الوقت الحالي برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن نادي الزمالك.
وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.
وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.