شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. عماد سليمان أحد أساطير الإسماعيلى صاحب الـ51 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها العديد من النجوم الذين لمعوا فى سمائها وأصبحوا أساطير ونجوما تتغنى بأسمائهم الجماهير حتى يومنا هذا، لما حققوه من إنجازات وبطولات تأمل الجماهير فى استنساخها فى الوقت الحالى.

ويقدم ”الخليج 365” كل يوم حكاية نجم من هؤلاء النجوم الذين قدموا الكثير للكرة المصرية، ونجم هذا اليوم هو عماد سليمان نجم الإسماعيلى السابق.

بدأ عماد سليمان مسيرته الرياضية عام 1972 مع الإسماعيلى، حتى تم تصعيده لأول مرة للفريق الأول موسم (1975-1976).

خاض عماد سليمان خلال مسيرته التى امتدت لأكثر من 20 عامًا ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 1986 والبطولة العربية للأندية أبطال الدورى 1992 مع الإسماعيلى.

وحصل مع الإسماعيلى أيضًا على لقب هداف الدورى المصرى الممتاز فى موسم (1985-1986) برصيد 11 هدفًا رغم أنه كان لاعب وسط.

احترف فى الدورى العمانى لمدة موسم واحد عام (1989-1990) ولعب لنادى صحار العمانى، قبل أن يعود إلى الإسماعيلى، قبل أن يعتزل الكرة عام 1995، حاملا فى رصيده 51 هدفا طوال مشواره الكروى.

وشهدت مباراة اعتزاله بعض التوترات، حيث أصدرت إدارة الأهلى قرارا بعدم المشاركة فى أى مباراة اعتزال، لكن عندما علم صالح سليم رئيس النادى وقتها أنها لاعتزال عماد سليمان، وافق على خوض المباراة فى الإسماعيلية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابى (1-1) بين الفريقين.

المشاركة الدولية

مثَّل المنتخب المصرى خلال الفترة منذ عام 1982 إلى 1989، ولعب ثلاث بطولات كأس أمم 84 و86 و88، كما أحرز هدفا شهيرًا ضد أمريكا فى أولمبياد لوس أنجلوس 1984.