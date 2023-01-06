بالأسماء.. شوبير يكشف عن جميع صفقات الأهلي في الميركاتو الشتوي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الإعلامي أحمد شوبير عن صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورت" نقلها موقع قناة "صدى البلد"، أكد شوبير أن الاهلي أعلن حتى الآن عن صفقة واحدة وهي خالد عبدالفتاح لاعب سموحة السابق، بالاضافة لـ صفقة محمد الضاوي كريستو لاعب النجم الساحلي والذي سيصل اليوم لتوقيع العقود.

وأضاف حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن القلعة الحمراء تدرس التعاقد مع ثنائي محلي أحدهما مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، حيث تلقى اللاعب عرضين من الأهلي والزمالك والأعلى سعرا سيحسم الصفقة .

وتابع أن الأهلي يقترب من التعاقد مع لاعب آخر من أحد الأندية التى تقدم أداء مميزا فى الدورى وإذا تم ضم هذا اللاعب سيصرف الأهلي نظره عن مروان عطية.

وأكد الإعلامي أن الاهلي يبحث عن مهاجم تحت السن، مشيراً إلى أن الأقرب أن يكون من الدول اللاتينية.

وعن صفقة عزيز يعقوبو، أشار ظأحمد شوبير إلى أن الأهلي يرغب في ضمه كإعارة، مضيفاً: “ الأهلى مش عايز يشترى سمك فى مية، وعايز يمشى على منهج الإعارة بنية الشراء، واللاعب عايز الأهلى بشدة حتى لو إعارة، وهو واثق إن الأهلى سيفعّل بند الشراء بعد 6 شهور”.