شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور على رادار المصري في الميركاتو الشتوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أحمد أيمن منصور مدافع فريق طلائع الجيش، دائرة اهتمامات النادي المصري في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك لتدعيم خط دفاع الفريق البورسعيدي.

وسبق لأحمد منصور اللعب في صفوف النادي المصري وذلك خلال موسم 2015/2016، حيث تألق اللاعب مع الفريق البورسعيدي وشارك في 71 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، قبل أن يلتحق بفريق بيراميدز بعدما لفت أنظار مسؤوليه.

ويستعد النادي المصري لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، في المباراة التي تجمع الفريقين غداً السبت ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث ستكون المباراة تحت مراقبة خاصة من القطبين الأهلي والزمالك.

ويحتل النادي المصري المركز العاشر برصيد 14 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 11 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم وتعادل في 5 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.

وشدد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، على ضرورة الحذر من انتفاضة لاعبي الاتحاد ورغبتهم في رد الاعتبار ومصالحة جماهيرهم عقب الهزيمة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام إنبي والتي جمعت الفريقين في الجولة 11 من دوري رابطة الأندية، وانتهت بفوز انبي بهدفين مقابل هدف.

وعلى الجانب الآخر يحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول المسابقة برصيد 18 نقطة بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 6 لقاءات وخسر 5 أخرى ولم يتعادل في أي مباراة، وأحرز لاعبو الاتحاد 11 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا أخر.