شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تطورات حالة أحمد نبيل كوكا بعد فحوصات "العين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق، حصل على راحة من المشاركة في المران الذي أقيم صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأوضح أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة عقب الإصابة التي تعرض لها أمس خلال مباراة إنبي، مؤكدا أن الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب تمامًا.

وأشار «أبوعبلة» إلى إن طبيب الرمد الذي أجرى له فحوصات شاملة لقاع العين أوصى بمنحه راحة من المشاركة في المران لمزيد من الاطمئنان، على أن يشارك بعد ذلك في التدريبات بصورة طبيعية.

وتوجه "كوكا" لاعب الأهلى الشاب إلى المستشفى رفقة طبيب الفريق عقب مواجهة إنبى بسبب إصابة تعرض لها فى اللقاء، وتعرض كوكا للإصابة في الدقيقة 88 من مباراة انبى واضطر الأهلي لإكمال ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين بعد إجرائه كل تبديلاته.

وشارك كوكا في المباراة في الدقيقة 86 بدلا من محمد مجدى "أفشة"، وعانى كوكا من مشكلة فى الرؤية بإحدى عينيه تعرض لها عقب ارتطام الكرة بوجهه من مسافة قريبة في المباراة.