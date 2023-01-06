شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تدريبات استشفائية فى الجيم وخططية متنوعة فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أداء تدريباته صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا للمباريات المقبلة، بعد الفوز على إنبى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت أمس.

وحرص الجهاز الفنى على استمرار التدريبات بدون راحة، اليوم، وفقا للبرنامج التدريبى الخاص بالمرحلة المقبلة، حيث عقد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران.

واكتفت المجموعة التى خاضت مباراة إنبى أمس بتدريبات استشفائية في الجيم، قبل أن يؤدي بقية اللاعبين تدريبات خططية متنوعة في الملعب.

وتغلب الأهلي على إنبي بهدفين بتوقيع محمد مجدى أفشة وأليو ديانج فى المباراة التى أقيمت مساء أمس على ملعب المقاولون العرب، ليواصل الأهلى صدارته لبطولة الدوري برصيد 30 نقطة.

ويسعى كولر لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ثم الفوز على إنبى بهدفين دون رد للحفاظ على قمة الدورى التى يعتليها بفارق خمسة نقاط عن غريمه الزمالك.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.