شكرا لقرائتكم خبر عن دكرنس يتمسك بصدارة مجموعة بحرى و4 أندية ترفض الاستسلام بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد صبحى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، متفوقا على الرباعى بلدية المحلة والمنصورة وطنطا وكفر الشيخ، بعد مرور 13 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.

ونجح سعيد صبحى فى قيادة دكرنس لفوز دراماتيكى على الحمام بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر من مجموعة بحرى والإسكندرية في القسم الثانى.

وواصل دكرنس التحليق بصدارة مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 26 نقطة، ليوسع الفارق مع الرباعى بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤوف والمنصورة مع أحمد سارى وطنطا بقيادة عمرو أنور وكفر الشيخ مع عبد الفتاح عبد الرازق لـ4 نقاط بعد تعادل كل من بلدية المحلة والمنصورة وكفر الشيخ فى نفس الجولة.

وخطف المنصورة تعادلا صعبا أمام الهلال بالضبعة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليتقاسم الفريقين نقاط المباراة، في الوقت الذي تعادل فيه بلدية المحلة مع المجد السكندرى بهدف لمثله.

وحقق طنطا فوزا مهما على أبو قير للأسمدة في عقر داره، ليواصل عمرو أنور صحوته ويرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 4 نقاط خلف دكرنس المتصدر.

وجاءت نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر في مجموعة بحرى كالتالى..

المصرى بالسلوم 2 / 0 نبروه

بلدية المحلة 1 / 1 المجد السكندرى

الحمام 1/ 2 دكرنس

المنصورة 2 / 2 الهلال بالضبعة

أبو قير للأسمدة 0 / 1 طنطا

بايونيرز 0 /0 كفر الشيخ

الأوليمبى 0 / 0 سبورتنج

جمهورية شبين 0 / 0 بروكسى