شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية محمد عبد المنعم لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استكمال برنامج التأهيل الذى يخضع له للتعافى من إجهاد العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب فقرات بدنية فى الجيم، قبل أن يواصل فقرات التأهيل فى ملعب مختار التتش، فى إطار تجهيزه للمباريات المقبلة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى للفريق، أن حالة عبدالمنعم مطمئنة، وسوف يتواجد بصورة طبيعية ضمن حسابات الجهاز الفني خلال المباراة القادمة.

وكان الأهلى قد واصل تدريبات بدون راحة، اليوم الجمعة، بعدما تغلب أمس الخميس على فريق إنبى بثنائية نظيفة فى الجولة الثانية عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

ويسعى كولر لتحقيق الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، ثم الفوز على إنبى بهدفين دون رد للحفاظ على قمة الدورى التى يعتليها بفارق خمسة نقاط عن غريمه الزمالك.

وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.