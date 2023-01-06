موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا صفحة مباراة الداخلية، التى أقيمت مساء الخميس على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى المصرى، والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.





يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى أمام الاتحاد السكندرى

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الزمالك في شهر يناير

1_الزمالك ضد الاتحاد السكندري 11 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

2_ كأس مصر الزمالك ضد بيراميدز 16 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

3- الزمالك ضد الأهلي 21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.

4- الزمالك ضد غزل المحلة 24 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء.

5- الزمالك ضد فيوتشر 29 يناير في تمام الساعة السابعة مساء.