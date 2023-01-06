شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى يعلن التعاقد مع حسين الشحات من العين الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادى الأهلى ضم حسين الشحات، صانع ألعاب العين الإماراتى، إلى صفوف القلعة الحمراء فى مثل هذا اليوم 6 يناير 2019، بعد حسم مسئولى الفريق الأحمر الصفقة الشتوية الأبرز فى السنوات الاخيرة.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى اتفاقهم مع العين الإماراتى لضم حسين الشحات لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، وذلك بعد تنازل اللاعب عن ما يقارب الـ16 مليون جنيه لإتمام الصفقة، 6 منها من مستحقاته المتأخرة و10 ملايين عبارة عن نسبة إعادة البيع التى من المفترض أن يحصل عليها هو.

وكان الشحات قد انتقل للعين فى يناير 2018 من صفوف مصر المقاصة، قبل أن يقوم النادى الإماراتى بشرائه من النادى الفيومى الصيف الماضى مقابل 4 ملايين دولار.

ومرت أربعة أعوام على انتقال حسين الشحات للمارد الأحمر نجح خلالها فى تقديم الإضافة الفنية للأهلى ويكون أحد أفضل الحلول الهجومية للمارد الأحمر ليفوز ببطولات عديدة.

وإجمالا لعب حسين الشحات 150 مباراة مع الأهلى فى كل البطولات بإجمالى 9249 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 33 هدفاً وصنع 32 هدفا آخر وتلقى 11 كارت أصفر، وحصد الشحات مع المارد الأحمر بطولتين للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما للسوبر الأفريقى بجانب لقب لكأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

وفى بداية عهد السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلى لم يجد حسين الشحات موقعاً في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر وجلس على دكة البدلاء قبل أن يعود اللاعب ويلفت أنظار المدرب السويسرى بالتألق كبديل في المباريات التي منحها له ليقرر وضعه في التشكيلة الأساسية مرة أخري ويصول ويجول اللاعب ويسجل أهدافاً مميزة.