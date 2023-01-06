أبرزها مانشستر يونايتد ضد إيفرتون.. جدول مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الجمعة، الموافق 6 يناير 2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات العربية والعالمية، ضمن منافسات الموسم الكروي 2022 - 2023.

وسيواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وينتظر متابعو كرة القدم الظهور الاول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رفقة النصر السعودي، حيث سيواجه فريق الطائي، في الجولة 12 من دوري روشن.

كما ستنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الخليج خليجي 25، بمواجهة العراق وعمان، على ملعب البصرة الدولي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر يونايتد ضد إيفرتون، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري السعودي

النصر ضد الطائي، الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر ssc1 HD.

العدالة ضد الفتح، الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc extra 2 HD.

التعاون ضد الخليج، الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على ssc extra 1 HD.

كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد شاتورو، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ستراسبورج ضد أنجيه، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

مونبلييه ضد يوو إف سي، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

باريس إف سي ضد فالنيسيان، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

نيم أوليمبك جرينويل، الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

خليجي 25

العراق ضد عمان، الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على alkass one HD ،ksa sports1 HD.

اليمن ضد السعودية، الساعة 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر alkass one HD.

الدوري الإسباني

إلتشي ضد سيلتا فيجو، الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على bein sports HD1.

فالنسيا ضد قادش، الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على bein sports HD1.