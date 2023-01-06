عن تعاطي المخدرات والتهديد باللعب لـ الأهلي.. أول رد من أحمد فتوح على تصريحات مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، عقب انتهاء مباراة لفارس الأبيض مع الداخلية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بأنه "يتعاطى المخدرات، رفقة زميله عبدالله جمعة، وهدد باللعب للغريم التقليدي الأهلي".

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال أحمد فتوح إنه عاشق لتراب نادي الزمالك وتحمل الكثير من أجل النادي في ظروف صعبة ولم يثر أي أزمات عشقا للكيان.

وأضاف اللاعب: "عقدي مع الزمالك مازال مستمرا ولم أهدد باللعب للنادي الأهلي مثلما تردد ومستعد أعمل أي شيء من أجل الزمالك، ولكن يوجد أشخاص تحاول تشويه صورتي ولا أعلم السبب".

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، كشف أحمد فتوح أنه يعاني من نزلة برد منذ مباراة الزمالك أمام أسوان، موضحًا أن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك هو من طلب استبعاده من لقاء الزمالك أمام الداخلية.

وتغيب أحمد فتوح عن مواجهة الزمالك والداخلية، التي أقيمت مساء أمس الخميس على ستاد القاهرة الدولي، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وعقب انتهاء المباراة، أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن فتوح "هو من هرب من المباراة بسبب كشف المنشطات".

وقال منصور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إنه قرر تحويل فتوح للتحقيق وإيقافه عن المشاركة في التدريبات والمباريات بسب تهربه من مباراة الداخلية وتهديد الأخير بالانتقال للنادي الأهلي ورحيله عن الفريق.