شكرا لقرائتكم خبر عن كوكا ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد التأكد من سلامة "عينه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم، اليوم الجمعة، أحمد نبيل كوكا لاعب النادى الأهلى فى تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى، بعدما أثبتت الاشعة التى أجراها أمس سلامته.

وتوجه "كوكا" لاعب الأهلى الشاب إلى المستشفى رفقة طبيب الفريق عقب مواجهة إنبى بسبب إصابة تعرض لها فى اللقاء، وتعرض كوكا للإصابة في الدقيقة 88 من مباراة انبى واضطر الأهلي لإكمال ما تبقى من المباراة بـ10 لاعبين بعد إجرائه كل تبديلاته.

وشارك كوكا في المباراة في الدقيقة 86 بدلا من محمد مجدى "أفشة"، وعانى كوكا من مشكلة فى الرؤية بإحدى عينيه تعرض لها عقب ارتطام الكرة بوجهه من مسافة قريبة في المباراة.

يبدأ فريق الكرة بالنادي الأهلي، اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراة المصري المقرر لها الخميس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويتدرب الأهلي اليوم دون راحة عقب الفوز أمس على انبي بثنائية نظيفة في الدوري الممتاز.

وأبدى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على حساب إنبي بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد المقاولون فى الأسبوع الثاني عشر لبطولة الدوري، لافتا إلى أن الشوط الأول كان متكافئا وأهدر الأهلي فرص عديدة للتسجيل.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أنه أخبر اللاعبين قبل المباراة بأن مفتاح اللقاء هو التحلى بالصبر وعدم التسرع والعمل على الضغط المستمر واللعب بأساليب عديدة.

وحافظ فريق الأهلي على قمة بطولة الدوري بعدما حقق فوزاً ثميناً على إنبي بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس ،الخميس، باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى المصري.

سجل ثنائية الأهلي ، محمد مجدي أفشة وديانج في الدقيقتين 59 و77 ، وبهذا الفوز يواصل الأهلي الانتصارات المحلية بعد الفوز الكبير على بيراميدز بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ، فيما توقف رصيد إنبي عند 10 نقاط من 12 مباراة أيضاً، ويبقي في المركز الرابع عشر.